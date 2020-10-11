Украина

Прямой эфир программы начнется сегодня в 21:20.

В новом выпуске Профутбол Digital Владимир Зверов, Сергей Пейчев и бывший вратарь Металлиста, Арсенала и Таврии Сергей Погорелый обсудят матч Украины с Германией.

Кроме того, зрители смогут увидеть эксклюзивный материал о новичке Динамо Тудоре Белуцэ, а также комментарий Виктора Скрипника по поводу конфликта с владельцем Зари Евгением Геллером.

Смотреть Профутбол вы сможете в плеере ниже. Эфир начнется в 21:20.

Напоминаем, теперь Профутбол транслируется непосредственно на YouTube.