Украина

Главный тренер сборной Украины U-21 прокомментировал предстоящий матч.

Украине U-21 предстоит сыграть на выезде с Северной Ирландией в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы.

"Сборная Северной Ирландии – типичный представитель британского футбола. Играют в силовой футбол, используют длинные передачи, действуют более вертикально. Немножко другой футбол чем тот, который был против Румынии. Но ни в коем случае нельзя подстраиваться под их футбол, нужно продолжать диктовать свои условия", — рассказал Руслан Ротань в эфире Футбол News.

Вместе со сборной отправился и динамовец Богдан Леднев, который ранее просил не вызывать его, чтобы иметь возможность сконцентрироваться на работе в клубе.

"Мы обратились к Мирче Луческу, он пошел нам навстречу. Футболист с удовольствием приехал, Динамо с удовольствием его отпустило. Поэтому никаких проблем не было", — добавил Ротань.

Сборной Украины нужно побеждать, чтобы сохранить шансы выйти на Евро. Матч начнется 13 октября в 20:00 по киевскому времени.