Украина

Заря сойдется в домашнем противостоянии с Колосом в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги, который состоится на Славутич-Арене в Запорожье.

Как сообщает официальный сайт луганского клуба, данный поединок пройдет при поддержке болельщиков, а стоимость билетов составит от 50 до 100 гривен. Их покупка доступна только в режиме онлайн.

Напомним, матч Заря — Колос состоится в субботу, 17 октября, в 19:30 по киевскому времени. Следить за событиями данной встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.