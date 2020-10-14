Украина

Контракт экс-форварда сборной Украины с Динамо-Брест истекает в конце 2020 года.

Бывший форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский опубликовал в Instagram неоднозначный пост, в котором намекнул на предстоящее возвращение в Украину.

Ранее 35-летний футболист опубликовал нарезку своих голов за Динамо-Брест и подписал пост прощальными словами. Его контракт с белорусским клубом истекает 31 декабря 2020 года, поэтому не исключено, что стороны не станут его продлевать.

"Скоро отходная. Украина, скоро буду", — написал Артем Милевский.