Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Ворскла в рамках шестого тура чемпионата Украины отправится в гости к Олимпику.

Олимпик — Ворскла

Воскресенье, 18 октября, Киев, стадион Динамо им. В. Лобановского, 14:00, главный арбитр — Владимир Новохатний. Прямая трансляция на Футбол 1.

Олимпик после пяти проведенных поединков расположился на шестой строчке турнирной таблицы с девятью баллами в активе. Дончане под руководством Игоря Климовского показывают довольно интересный футбол, который приносит результат. В последнем матче чемпионата Украины дончане принимали Александрию и добились победы со счетом 3:2.

Стоит отметить, что команда Игоря Климовского в этом сезоне проигрывала лишь Шахтеру и Динамо - все остальные соперники пали под натиском Олимпика. Ворскла, в свою очередь, вместе с Динамо возглавляет турнирную таблицу после пяти сыгранных матчей, став открытием стартового отрезка нынешнего розыгрыша чемпионат Украины.

Впрочем, нужно понимать, что это вовсе не случайное явление — команда Максимова показывала отличный футбол и добивалась результатов еще в конце прошлого сезона. В последнем матче чемпионата Украины полтавчане гостили у Днепра-1 и умудрились упустить победу в заключительные минуты поединка, пропустив в компенсированное время.

Последние четыре матча между этими командами дарили болельщикам не более двух забитых голов за игру и всего лишь однажды соперники смогли обменяться забитыми голами. Ожидаем, что обе команды покажут хорошие скорости, будет много единоборств, а игра будет держать в напряжении до самого финального свистка.

Проблемы тренерскому штабу полтавчан добавили заболевшие коронавирусом. Ожидается, что сыграть не смогут Игорь Пердута, Ибраим Кане, Пап-Алиун Ндиайе, Павел Ребенок и Иван Пешич.

Не сыграют: Кане, Скляр