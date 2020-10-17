Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура УПЛ между львовским Рухом и киевским Динамо.
Виталий Буяльский и Владислав Супряга, пропустившие из-за повреждений матч предыдущего тура, а также поединки сборной Украины, полностью восстановились. Они готовы сыграть против Руха с первых минут. Также отметим возвращение в состав киевлян Дениса Попова, который в нынешнем сезоне сыграл лишь один раз.
Рух: Бандура — Копина, Дуць, Стаменкович, Глига — Мартынюк, Брикнер — Р. Русин, Бойчук, Климчук — Кондраков
Запасные: Мысак, Бойчук, Белый, Кухарук, Гагун, Федорчук, Притула, Мысык
Динамо: Бущан — Караваев, Попов, Забарный, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Супряга
Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригес, Сирота, Кендзера
Матч Рух — Динамо начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.