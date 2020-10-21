Украина

Хавбек рассказал о подготовке ко встрече с "олимпийцами".

Полузащитник Десны Владислав Огиря поделился своим мнением о предстоящем матче с Олимпиком в 7-м туре УПЛ.

"С Днепром-й пропустили быстрый, можно сказать, ненужный гол. Первые минуты нам в последнее время не удаются. Надо быть максимально собранными, а мы начинаем немного разбалансировано ... Потом Днепр-1 грамотно "сел" в защите и пользовался нашими ошибками. У нас были шансы, но после второго гола игра стала еще более вязкой – очень сложный матч для нас был ...

Функционально, думаю, к следующему матчу подготовимся – пока недельный цикл, есть время разобрать игру. Настроение ... Эту игру нужно поскорее забыть и готовиться к Олимпику. Поэтому настроение боевое. Планируем набирать очки и играть только на победу.

Олимпик не принципиальный соперник, это моя семья – клуб, который дал мне путевку в большой футбол. Я ему благодарен. Поэтому у меня никогда не было какой-то цели что-то доказать. Спортивная злость есть, но эта игра для меня не принципиальна. К тому же, многие игроки изменилось с тех пор, когда я был в клубе ... Это уже новая команда.

Что касается шансов – играть на победу, а там посмотрим. Все решится на футбольном поле", – рассказал Огиря в интервью официальному сайту украинского клуба.

Матч Олимпик – Десна состоится в Киеве в субботу, 24 октября, и начнется в 17:00.