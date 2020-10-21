Украина

Поединок седьмого тура на стадионе посмотреть не получится.

Из-за эпидемиологической ситуацией в Киеве матч 7-го тура УПЛ между Динамо и Александрией пройдет без зрителей.

"Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 19 октября, Киев остается в "оранжевой зоне" по уровню эпидемической опасности.

В связи с этим, в столице продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей", — гласит заявление Динамо на официальном сайте.

Напомним, что Динамо сыграет с Александрией 24 октября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.