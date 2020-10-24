Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Днепр-1 в рамках поединка седьмого тура чемпионата Украины отправится в гости ко Львову.

Львов — Днепр-1

Суббота, 19:30. Стадион Арена Львов, Львов. Главный арбитр — Владимир Новохатний. Трансляция — телеканал Футбол 2.

Львов продолжает находиться в бедственном положении после пяти сыгранных матчей. Львовская команда к данному отрезку чемпионата набрала всего один балл и идет на последней строчке турнирной таблицы. У Львова за пять матчей семнадцать пропущенных мячей, забив всего лишь два гола.

Днепр-1, в свою очередь, стал постепенно приходить в себя после отвратительного старта сезона. Игор Йовичевич постепенно перестраивает игру команды под себя, что уже приносит результат. В прошлом туре днепряне обыграли не кого-нибудь, а Десну. Более того, сделали это в уверенной манере, забивая быстрые голы в каждом из таймов.

Очевидно, что психологическое состояние игроков Днепра-1 на порядок лучше, чем у соперника. То же можно сказать и кадровых возможностях обеих команд, но Львову срочно нужно набирать очки, чтобы очертить свои притязания на сохранение прописки в элитном дивизионе Украины по футболу.

Ожидаем, что Днепр-1 сможет набрать три балла и отправит в ворота соперника три мяча. Последние матчи между этими командами походили довольно результативно. Эта встреча не должна стать исключением.