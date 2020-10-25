Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Колос в рамках поединка седьмого тура чемпионата Украины примет на своем поле Минай.

Колос — Минай

Воскресенье, 17:00. Стадион Колос, Ковалевка. Главный арбитр — Александр Шандор. Трансляция — телеканал Футбол 1.

Колос к данному отрезку чемпионата успел провести шесть поединков, в которых набрал одиннадцать баллов, что позволяет ему находиться на четвертой строчке турнирной таблицы. В минувшем туре подопечные Руслана Костышина гостили у Зари и смогли заработать один балл, отыгравшись в компенсированное время.

Ковалевцы получили опыт в розыгрыше Лиги Европы и теперь могут ставить более высокие цели в новом сезоне сравнительно с прошлым. Ковалевцы имеют одну из лучших оборонительных линий чемпионата по итогам проведенных матчей - всего лишь пять пропущенных мячей. Меньше пропустили только Динамо и Ворскла.

Минай, в свою очередь, идет внизу турнирной таблицы, но обходит Рух и Львов, которые пока что практически очков не набирали. Подопечные Василия Кобина очень остро столкнулись с вопросом забитых голов - всего лишь два за пять игр.

В прошлом туре минайцы принимали на своем поле Мариуполь и уступили с минимальным разрывом в счете. Не похоже, что команде Кобина удастся исправить ситуацию с забитыми мячами и в этом туре, учитывая уверенную игру соперника в обороне. Ожидаем, что ковалевцы ограничатся минимальной победой.