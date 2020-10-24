Украина

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 7-го тура между Шахтером и Ворсклой.

Полтавчане в статусе лидера турнирной таблицы попробуют отобрать очки у чемпиона прошлого сезона – донецкого Шахтера.

Шахтер – Ворскла

Суббота, 24 октября, 14:00. НТК имени Банникова, Киев. Виталий Романов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Матч 7-го тура между Ворсклой и Шахтером изначально должен был состояться в Полтаве, но город попал в "красную" коронавирусную зону. Вскоре появилась информация, что матч перенесли в Александрию. Но еще позже Ворскла получила бумагу из УПЛ, в которой было сказано, что матч должен быть сыгран в Киеве. Полтавчане не сильно обрадовались такому повороту событий. Руководство УПЛ решило просто сделать следующим образом – в грядущем матче хозяевами будет Шахтер, а ответный матч во втором круге чемпионата будет принимать Ворскла.

Из позитива – главный тренер Ворсклы Юрий Максимов и его помощник Виктор Уляницкий излечились от коронавируса и отправятся на матч чемпионата вместе с командой. У Ворсклы также коронавирус ранее был выявлен у пяти футболистов. Их участие остается под вопросом.

У Шахтера тоже вернулись к работе футболисты, которые переболели коронавирусом. Возможно, кто-то из них уже выйдет на футбольное поле в матче против Ворсклы.

Таким вот образом пандемия уже полностью вмешалась в украинский футбол и влияет на него.

Если же говорить о самом матче, то ни для кого не секрет, что Ворскла в предстоящем поединке постарается сыграть низко и дисциплинированно в обороне с расчетом на быстрые контратаки. Полтавчане наверняка отдадут инициативу и будут ждать свои моменты для вертикальных передач на своих атакующих игроков.

Шахтер на неделе провел фантастический матч в Лиге чемпионов против Реала и в команде атмосфера должна быть на самом высоком уровне, но и сил "горняки" отдали в том матче много. Спрогнозировать стартовые составы команд непросто, учитывая всю ситуацию. Кого мы точно не увидим, так это Якубу. У него дисквалификация на предстоящий поединок.

Очень непросто спрогнозировать и результат этого матча. Сложно понять, в каких кондициях находятся игроки после болезни. Да и для Ворсклы в этом сезоне это первое серьезное испытание, которое даст ответ на вопрос, готовы ли действительно полтавчане к высоким местам в этом сезоне.

Статистика личных встреч

Всего игр: 59 (43 победы Шахтера, 11 ничьих, 5 побед Ворсклы), разница голов 123:34

Всего игр в УПЛ: 50 (38 побед Шахтера, 9 ничьих, 3 победы Ворсклы), разница голов 103:29

На поле Шахтера: 29 игр (24 победы Шахтера, 4 ничьих, 1 победа Ворсклы) разница голов 74:19

На поле Ворсклы: 30 игр (19 побед Шахтера, 7 ничьих, 4 победы Ворсклы) разница голов 19:4

Самый результативный матч: победа Шахтера 7:3 (сезон 1998/1999)

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua