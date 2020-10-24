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Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка между Динамо и Александрией.

В матче против Александрии динамовцы постараются выйти на первое чистое место в турнирной таблице. Ворскла, с которой динамовцы делят первую строчку, в этом туре сыграет с Шахтером и высока вероятность, что не досчитается очков в матче против команды Каштру.

Динамо – Александрия

Суббота, 24 октября, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Максим Козыряцкий – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2.

В прошлом туре обе команды добыли 3 очка. Динамовцы в непростом поединке одолели Рух со счетом 2:0, а александрийцы в драматическом противостоянии с Ингульцом вырвали победу со счетом 4:3. У Александрии в прошлом туре были большие проблемы с составом из-за коронавируса. Большая группа игроков первой команды заболели. Владимиру Шарану пришлось выпускать на футбольное поле молодых и необстрелянных игроков на некоторые позиции, а кому-то пришлось выходить на поле сразу после выздоровления.

Защитник александрийцев Валерий Бондаренко в интервью после матча объяснил, почему же его команда чуть было не растеряла преимущество в четыре мяча. Именно по причине того, что игроки после коронавируса не сумели набрать нужные кондиции и не хватило функционально игроков на все 90 минут.

Сейчас же никакой информации от Александрии по заболевшим нет, а потому предполагаем, что Александрия готовится к поединку в полном составе.

У Динамо таких кадровых проблем нет. Но Динамо на неделе играло в Лиге чемпионов в матче против Ювентуса. Динамовцы вошли в цикл, когда у них по 2 игры в неделю, и сейчас уже Мирче Луческу придется проводить ротацию состава и давать игровое время игрокам, которые не имеют статуса основных в начале сезона.

Кто точно в этом поединке не помощники своей команде – Евгений Банада и Валерий Лучкевич. У обоих дисквалификация. Спрогнозируем, что некоторым игрокам Александрии, кто сумел себя показать в прошлом поединке Владимир Шаран предоставит шанс в матче против Динамо. Наверняка, александрийцы попытаются закрыться на своей половине поля и попробуют сыграть от обороны с расчетом на контратаки и стандартные положения. Чем дольше им будет удаваться удержать свои ворота на замке, тем больше будет шансов зацепиться за очки. Если же киевляне сумеют забить еще в первом тайме, то сумеют значительно облегчить себе задачу.

Учитывая то, как Александрия входила в сезон и какая кадровая ситуация у команды, то естественно победа Динамо выглядит очень вероятным исходом поединка, а учитывая функциональное состояние футболистов Шарана, то вполне может быть, что и голов в матче будет много.

Статистика личных встреч

Всего игр: 26 (19 побед Динамо, 5 ничьих, 2 победы Александрии) забитые голы 64:15

Всего игр в УПЛ: 22 (17 побед Динамо, 4 ничьих, 1 победа Александрии) забитые голы 59:11

На поле Динамо: 13 игр (11 побед Динамо, 1 ничья, 1 победа Александрии) забитые голы 37:4

На поле Александрии: 13 игр (8 побед Динамо, 4 ничьих, 1 победа Александрии) забитые голы 27:11

Самый результативный матч: победы Динамо 5:1 (2016/17), 5:1 (2019/20), 6:0 (2016/17)

прогноз 4:1

Сергей Горбаченко, Football.ua