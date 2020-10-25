Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская Заря и львовский Рух.

Седьмой тур Украинской Премьер-лиги завершится поединок в Запорожье, где луганская Заря будет пытаться совершить психологическую разгрузку после неудачного поединка в Англии против Лестера в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА (0:3).

Главный тренер "мужиков", Виктор Скрипник, провел небольшую ротацию своего стартового состава, предоставив место в воротах для Николы Василя, а Александр Гладкий составит пару Владиславу Кабаеву в линии атаки, в то время как Максим Лунев опустится в полузащиту, где заменит Владлена Юрченко.

Тренерский штаб львовского Руха, после неудачи в матче с киевским Динамо (0:2), также пошел на изменения в своем стартовом составе. Место на правом фланге обороны займет Гагун, в центре поля сыграют Ростислав Русин и Валерий Федорчук, а на острие атаки выступит Николай Кухаревич.

Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовский — Иванисеня — Лунев, Кочергин — Назарина — Кабаев, Гладкий.

Запасные: Шевченко, Руфати, Пиддубный, Цыганикс, Чайковский, Аллахяр, Гринь, Перович.



Рух: Бандура — Гагун, Дуць, Стаменкович, Глига — Мартынюк — Б. Бойчук, Федорчук, Р. Русин, Мысык — Кухаревич.