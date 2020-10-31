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Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка между Колосом и Олимпиком

В рамках 8-го тура УПЛ в гости к Колосу на новенький стадион в Ковалевке пожалует Олимпик, который попытается разжиться очками в этом матче.

Колос – Олимпик

Суббота, 31 октября, 14:00. Колос, Ковалевка. Максим Козыряцкий – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Обе команды к матчу подходят с разным настроением. Подопечные Руслана Костышина в прошлом туре в боевой игре сумели вырвать ничейный результат против Миная 2:2. Олимпик встречался с черниговской Десной и уступил команде Рябоконя со счетом 0:2.

Олимпик неплохо стартовал в сезоне и показывал достаточно симпатичную игру. Но, как известно, за это очки в турнирной таблице не начисляют. Два поражения в двух последних матчах отбросили команду Климовского на седьмое место. В активе донецкой команды 9 очков в 7 матчах. Столько же на данный момент у Зари и Александрии. Колос же находится повыше – 5 место и 12 очков в активе.

Дисквалифицированных игроков в составах команд нет. Информации о травмированных тоже. А потому надеемся, что в своих лучших составах команды сумеют показать футбол высокого качества, который понравится болельщикам. К сожалению, с трибун этот поединок увидеть не смогут, поскольку матч будет без зрителей.

Хотя букмекеры считают фаворитом встречи именно хозяев, не стоит недооценивать легионеров в составе донецкой команды. Шахаб, Тейшейра, Бенито наверняка сумеют проявить себя в предстоящем матче и сделают все, чтобы их команда заработала очки в этом матче.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 2 (1 победа Колоса, 0 ничьих, 1 победа Олимпика), разница голов 2:2

На поле Колоса: 1 игра (0 побед Колоса, 0 ничьих, 1 победа Олимпика), разница голов 0:1

На поле Олимпика: 1 игра (1 победа Колоса, 0 ничьих, 0 побед Олимпика), разница голов 2:1

Самый результативный матч: победа Олимпика 2:1 (сезон 2019/20)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua