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Football.ua представляет анонс поединка 8-го тура УПЛ между Александрией и Десной.

Александрия в домашнем матче попробует заработать победу, хотя в соперниках грозная Десна, которая также намерена вывезти позитивный результат из Александрии.

Александрия – Десна

Суббота, 31 октября, 17:00. КСК Ника, Александрия. Ярослав Козык – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

В прошлом туре Александрия на выезде противостояла киевскому Динамо. Команда Шарана пропустила гол на первой минуте матча. Потом киевляне еще какое-то время доминировали на футбольном поле и имели возможности дабы увеличивать свое преимущество. Ближе к концу первого тайма Александрии удалось выровнять игру, и свои моменты команда Шарана имела, но все же разжиться очками в матче против лидера не сумела.

Десна, в свою очередь, одержала уверенную победу над донецким Олимпиком. Голы в том матче забивали Шевцов и Тотовицкий.

На своем поле в рамках УПЛ Александрия еще ни разу не обыгрывала Десну. Букмекеры не верят, что и в этот раз команда Шарана сумеет одержать победу. Это вполне логично. Черниговцы сейчас выглядят более сбалансировано, а также общий уровень индивидуального мастерства футболистов Десны «на бумаге» кажется повыше. Скорее всего, именно северяне и будут главными фаворитами на победу в этом матче. Но не стоит забывать, что после дисквалификации в состав Александрии возвращаются Евгений Банада и Валерий Лучкевич.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 6 (2 победы Александрии, 1 ничья, 3 победы Десны), разница голов 2:3

На поле Александрии: 3 игры (0 победа Александрии, 1 ничья, 2 победы Десны), разница голов 2:9

На поле Десны: 3 игры (2 победы Александрии, 0 ничьих, 1 победа Десны), разница голов 5:3

Самый результативный матч: победа Десны 5:1 (сезон 2019/20)

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua