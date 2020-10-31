Украина

Украинский фланговый защитник Владимир Якимец продолжит свои выступления за команду Виталия Шумского.

Как сообщает официальный сайт ПФК Львов, клубу удалось достичь соглашения о переходе украинского флангового защитника Владимира Якимца в качестве свободного агента. Контракт игрока рассчитан на два года с возможностью продления еще на один.

Владимир Якимец — 22-летний универсальный украинский фланговый защитник, который также может сыграть на позиции центрального полузащитника. Является воспитанником ДЮШ Львов, но к матчам за основную команду ранее не привлекался.

Предыдущим клубом украинца были львовские Карпаты, с которыми он разорвал контракт в начале октября, проведя за клуб всего 9 игр (341 минута) в украинской Премьер-лиги, отметившись лишь одним предупреждением.

Выступать футболист будет под 24-м номером, а дебютировать за команду может уже в ближайшем будущем — ПФК Львов сыграет 1 ноября домашний матч против полтавской Ворсклы.