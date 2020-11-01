Украина

Представляем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.

В матче очередного тура УПЛ сразятся два представителя Западной Украины, которые лишь в этом сезоне впервые пробились в элитный дивизион.

Минай – Рух

Воскресенье, 1 ноября, 14:00. Ужгород, Авангард. Главный арбитр – Катерина Монзуль. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ни один из новичков украинской Премьер-лиги не смог по-настоящему удивить на старте сезона. Рух и Минай, как и Ингулец, находятся в нижней половине таблицы и вряд ли могут рассчитывать на то, что смогут серьезно улучшить свои результаты. И если Минай и Ингулец постепенно набирают очки и могут практически не беспокоиться о сохранении прописки, то Рух не далеко оторвался от своего соседа ФК Львов.

Закарпатский и львовский клубы ранее уже встречались между собой, однако этот матч будет первым для них в УПЛ, как и станет прекрасной возможностью пополнить свой запас очков. В прошлом розыгрыше Первой лиги победителем двухматчевой дуэли команд можно считать Рух, который на выезде сыграл вничью 1:1, а дома одержал минимальную победу. Хотя это не помешало Минаю в итоге стать победителем первенства.

К этому матчу Рух подходит с определенными кадровыми проблемами. Из-за дисквалификации "желто-черным" не помогут защитник Роман Гагун и полузащитники Ярослав Мартынюк и Марьян Мысык.

Закарпатский клуб же, наоборот, на этой неделе усилился двумя новичками. Ими стали опорный полузащитник Малепе Репо Терсайу, который выступает за молодежную сборную ЮАР, и центральный полузащитник Алексей Хахлев, который стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины.

Интересные факты:

Рух еще не побеждал на выезде в этом сезоне – 3 поражения.

Минай не забивал больше одного гола на своем поле в этом сезоне.

Безголевая серия Руха продолжается уже 330 минут.

50-й матч в УПЛ может провести защитник Миная Максим Лопыренок.

В составе Миная 30-й гол в УПЛ может забить Денис Кожанов и 10-й – Андрей Ткачук.

Дисквалифицированные: Роман Гагун, Ярослав Мартынюк, Марьян Мысык (все – Рух).