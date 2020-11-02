Украина

Центральный защитник киевского Динамо рассказал о дебютном вызове в сборную Украины.

Украинский центральный защитник киевского Динамо Александр Сирота в свои 20 лет уже успел дебютировать в составе главной команды страны. О моменте получения приглашения от тренерского штаба Андрея Шевченко и иных моментах своей карьеры футболист рассказал в интервью FootballHub.

"Папа очень хотел, чтобы я стал профессиональным футболистом, и чтобы пошел именно в Динамо, — начал свой рассказ Сирота, — затем, он погиб. Мама отвела меня на отбор, и из пятидесяти человек взяли только меня одного и еще одного парня. Первым тренером был Валерий Николаевич Краснощек, потом — Сергей Николаевич Журавлев, и пошло-поехало".

"В Динамо больше всего общаюсь с Де Пеной, Микки Дуэлундом и, раньше, Франом Солем. С ними легко учить английский, который затем может пригодиться при трансфере в европейский клуб", — рассказывает Сирота с намеком на будущие планы.

Разумеется, каждый игрок киевского Динамо переживал непростой процесс перестройки в результате прихода Мирчи Луческу на тренерский пост. Наиболее ощутимо, по мнению Сироты, изменился тренировочный процесс: "С приходом Мистера у нас тренировки стали немного короче, но более интенсивными. Паузы между упражнениями может и вовсе не быть. Поэтому серьезный акцент уделяется восстановительным процедурам. Тем более сейчас, когда у нас почти каждый день игра. Пока я молодой — это не сложно, но надо себя уже начать подготавливать".

"Хотелось бы видеть себя лидером киевского Динамо. Ну, или либо уже поиграть в Европе, — высказал смелые предположения Александр, — а также закрепиться в национальной сборной. Я думаю еще пару лет поиграть в Динамо, а потом Европа. Англия. Тогда я буду считать, что карьера футболиста удалась. За кого? За кого-то из топ-5. Скажу — Ливерпуль, а потом перейду в Челси — захейтят".

О наиболее памятном для себя моменте, связанным с вызовом в национальную сборную: "Суперкубок. Мы выиграли. Уже Суркис зашел в раздевалку, всех поздравил, и я со спокойной душой иду в душ, зная, что впереди два выходных, после чего еду в U-21. И вдруг, заходит переводчик, и говорит, что я завтра утром должен быть в аэропорту. Я сначала не понял. Думаю, у меня же два выходных. Он говорит — с национальной сборной. У меня такая пауза была, еще не до конца понимал. Когда приехал домой, тогда уже был шок. Поздравили брат, мама, родные, девушка".

Несмотря на вызов в главную команду страны, Александр так и не попадал в конечную заявку на игру. К слову, у него есть большая вероятность сыграть в ближайшем поединке своего клуба против Барселоны, ввиду кадровых проблем киевского Динамо. Матч на Камп Ноу пройдет в среду, 4 ноября, начало в 22:00 по киевскому времени.