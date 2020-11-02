Украина

Специалист высказался об игре воспитанников "горняков".

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире программы Великий футбол прокомментировал ничью донецкого Шахтера в матче против Интера в Лиге чемпионов (0:0).

"Некоторые игроки, которые заболели коронавирусом, еще не до конца восстановились. Может быть, из них многие уже и не попадут в стартовый состав Шахтера, потому что эти молодые игроки себя прекрасно проявили в важном матче Лиги чемпионов".

"Было заметно, что была отличная дисциплина в обороне, о чем Каштру и сказал на пресс-конференции. При обороне Шахтер часто выглядел 6-3-1. Было очень важно, чтобы крайние вингеры в лице Соломона и Тете садились глубоко и помогали крайним защитникам. Когда они переключались на атаку, это имело индивидуальный характер", — цитирует Шевчука сайт ТК Футбол 1/2/3.