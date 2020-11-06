Украина

Накануне поединка против киевского Динамо защитник "горняков" поделился своими ожиданиями от игры.

Уже в это воскресенье состоится первое в этом чемпионате Украины "класичне". Сергей Кривцов рассказал о предстоящей игре официальному сайту Шахтера.

"Думаю, этот поединок – один из важнейших в сезоне, в первую очередь с турнирной точки зрения. Тем более, что после неудачной игры в Лиге чемпионов мы должны реабилитироваться перед своими болельщиками. Мы плюс-минус в равных условиях.

Да, у Динамо есть определенные проблемы из-за коронавируса и тяжело, когда у тебя выпадает из состава сразу пять-шесть человек. Но и у нас недавно была схожая ситуация, заболело сразу девять человек, и вместе мы тренируемся буквально неделю. Поединки с киевлянами всегда были тяжелыми и интересными, думаю, и этот не станет исключением", — сказал Кривцов.

Напомним, ранее стало известно, что Сергей Кривцов вернулся в общую группу Шахтера.

Поединок Динамо — Шахтер состоится 8-го ноября в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.