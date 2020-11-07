Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура УПЛ между Александрией и ПФК Львов.

Полузащитник Александрии Евгений Банада, вышедший лишь во втором тайме в матче против Десны, вернулся в стартовый состав своей команды. Он сыграет против ПФК Львов с первых минут.

Александрия: Панькив — Лучкевич, Бондаренко, Бабогло, Вантух — Ковалец, Банада, Гречишкин, Третьяков — Ситало, Безбородько

Запасные: Билык, Стецьков, Мишенко, Довгий, Грицук, Шастал, Дубра, Задерака, Устименко

ПФК Львов: Костик — Якимец, Махмутович, Михоуби, Клименчук — Чиряк, Айнсалу, Сабино, Казлаускас — Шина — Ныч

Запасные: Пеньков, Кравчук, Кошман, Эрнест, Челич, Малашевский, Ременяк, Романчук, Фелипе

Матч Александрия — ПФК Львов начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.