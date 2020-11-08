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Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка 9-го тура УПЛ между Ворсклой и Зарей.

Луганская Заря в матче против Ворсклы постарается поправить свое турнирное положение.

Заря – Ворскла

Воскресенье, 8 октября, 19:30. Славутич-Арена, Запорожье. Евгений Арановский – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Униан.

В прошлом туре самый неожиданный результат в туре был зафиксирован в матче с участием полтавской Ворсклы. Команда Юрия Максимова вопреки ожиданиям минимально проиграла на выезде Львову со счетом 0:1. Имели полтавчане прекрасную возможность избежать поражения, но на последней минуте встречи с пенальти Кане не сумел переиграть голкипера львовян Ореста Костика.

Юрий Максимов после поединка против Львова предположил, что его футболисты недооценили своего соперника.

Эта неудача выкинула Ворсклу из лидирующей группы, но полтавчане по-прежнему остаются достаточно высоко и в случае успешного результата в матче с Зарей, могут улучшить свои позиции в турнирной таблице, особенно с учетом того, что в этом туре Динамо и Шахтер играют между собой и кто-то точно потеряет очки.

Заря также удивила со знаком минус своих болельщиков в прошлом туре. Луганчане не досчитались очков в матче против Ингульца, сыграв 1:1. Заря имеет в своем активе только 10 очков в 8 играх, что явно не может устраивать луганскую команду. Но причина таких результатов у Зари очевидна – команде не хватает глубины состава и эмоций, дабы выдерживать график с двумя играми в неделю.

Заря в четверг проиграла АЕКу в Лиге Европы и моральное состояние команды явно находится на очень низком уровне и в матче против Ворсклы подопечные Виктора Скрипника будут пытаться реабилитироваться в глазах болельщиков. Но и полтавчане после "холодного душа" во Львове будут настроены очень серьезно. Нет сомнений, что в предстоящем матче мотивация у игроков обеих команд будет зашкаливать, а это должно сыграть только в плюс для болельщиков, которые имеют возможность стать свидетелями очень интересной игры.

И хотя букмекеры и считают явным фаворитом противостояния луганскую команду, нам кажется, что у Ворсклы больше шансов на победу в предстоящем матче. Решающим все же должна стать фактор более хорошей функциональной готовности футболистов Ворсклы, которые целую неделю целенаправленно готовились к Заре.

Отмечаем, что у Зари по причине дисквалификации будет отсутствовать Виталий Вернидуб, а у Ворсклы по той же причине – Владислав Кулач.

Статистика противостояний

Всего игр в УПЛ: 30 (9 побед Зари, 12 ничьих, 9 побед Ворсклы), забитые голы 32:30

На поле Зари: 15 игр (5 побед Зари, 6 ничьих, 4 победы Ворсклы), забитые голы 19:14

На поле Ворсклы: 15 игр (4 победы Зари, 6 ничьих, 5 побед Ворсклы), забитые голы 13:16

Самый результативный матч: победа Зари 4:0 (сезон 2019/20)

прогноз 0:1

Сергей Горбаченко, Football.ua