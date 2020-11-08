Украина

Football.ua представляет анонс поединка 9-го тура УПЛ между киевским Динамо и донецким Шахтером.

Преимущество Динамо над Шахтером в турнирной таблице сейчас составляет 4 очка. В предстоящей встрече донецкий клуб постарается одержать победу, дабы сократить свое отставание до 1 очка. Динамо же всеми силами будет пытаться не проиграть в лобовой встрече своему главному конкуренту.

Динамо – Шахтер

Воскресенье, 8 октября, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Катерина Монзуль – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2.

Матч, который был, есть и будет украшением нашего чемпионата. Нет более принципиального противостояния в нашем футболе. Болельщики обеих команд из года в год не устают спорить, какая из команд лучше. Сами игры всегда очень интересны и зачастую дарят много интересных эмоций и поводов говорить о игровых моментах и не только.

С какими исходными данными команды подходят к предстоящему матчу? Шахтер на неделе с треском проиграл менхенгладбахской Боруссии 0:6. Луиш Каштру в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов решил не видоизменять состав, который приносил ему результат в предыдущих двух турах. Нельзя говорить о том, прогадал тренер или нет в том матче, поскольку никто не знает, в каких кондициях находятся футболисты, которые переболели коронавирусом.

Многие лидеры Шахтера переболели коронавирусом и пока не вернули себе место в основном составе. Но все-таки стоит ожидать их появление в матче против Динамо. Не стоит говорить, что мотивация у "горняков" будет запредельной. Во-первых, необходимо реабилитироваться перед болельщиками за Лигу чемпионов. Во-вторых, отставание в турнирной таблице составляет 4 очка и необходимо сокращать расстояние. Ну и сюда же добавляем дополнительный раздражитель в виде Мирчи Луческу, который сумел выиграть Суперкубок Украины на старте сезона в матче против Шахтера.

У Динамо ситуация более сложная. Если Шахтер вышел из коронавирусной истории, и переболевшие игроки донецкого клуба понемногу набирают кондиции, то Динамо в коронавирусную историю только вошло. Матч против Барселоны показал, что есть у Динамо футболисты, которые способны достойно заменить своих партнеров по команде. По последней неофициальной информации к тому огромному количеству болеющих еще добавились двое динамовцев: Богдан Леднев и Владимир Шепелев.

Головной боли у тренерского штаба киевлян явно добавилось. Но тут должен сыграть опыт Мирчи Луческу, который наверняка должен придумать, как же выйти из этой непростой ситуации. При всех сложностях и проблемах Динамо, моральное состояние киевлян гораздо лучше. Во-первых, киевляне хоть и проиграли Барселоне, сумели продемонстрировать хороший футбол и заслужили комплименты в свой адрес. Также преимущество в 4 очка позволит динамовцам сыграть против Шахтера в излюбленной манере – отдать владение мячом и сделать ставку на быстрые контратаки.

На данный момент в рамках УПЛ на счету и Динамо, и Шахтера по 24 победы. Победа одной из команд склонит чашу весов в одну из сторон. Букмекеры считают Шахтер явным фаворитом матча. Скорее всего, "горняки" считались бы фаворитами и в ситуации, если у Динамо все футболисты были бы в строю. При этом очень многое в этом матче будет зависеть, как быстро будет забит гол, и какая из команд сумеет забить первой. Есть уверенность в том, что если Шахтер забьет первым, то подопечные Каштру буду праздновать итоговую победу в матче. Но чем дольше Шахтер не сможет забить, тем больше свободы и шансов будет появляться у динамовцев. В любом случае радует, что в текущем сезоне пока мы продолжаем наблюдать борьбу за первую позицию в турнирной таблице, в отличии от предыдущего сезона.

Статистика противостояний

Всего игр в УПЛ: 65 игр (24 победы Динамо, 17 ничьих, 24 победы Шахтера), забитые голы 81:79

На поле Динамо: 33 игры (16 побед Динамо, 7 ничьих, 10 побед Шахтера), забитые голы 49:36

На поле Шахтера: 32 игры (8 побед Динамо, 10 ничьих, 14 победы Шахтера), забитые голы 32:43

Самый результативный матч: победа Динамо 4:2 (сезон 2003/04)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua