Украина

Стали известны составы команд на матч УПЛ.

Заря примет Ворсклу в рамках поединка девятого тура чемпионата Украины. Виктор Скрипник с первых минут доверил место в составе Руфати, который заменил дисквалифицированного Вернидуба.

Заря: Шевченко — Фаворов, Руфати, Абу Ханна, Хомченовский — Иванисеня — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Гладкий, Громов.

Запасные: Василь, Цвек, Жуниор, Пиддубный, Цыганикс, Назарина, Сайядманеш, Гринь, Перович, Лунев.

Ворскла: Резник — Яворский, Чеснаков, Ндиайе — Пердута, Пуцлин, Скляр, Якубу — Щербак, Кане — Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Опанасенко, Пешич, Васин, Ребенок, Семилет, Кравчук.

Матч Заря — Ворскла начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.