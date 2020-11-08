Стали известны составы команд на матч УПЛ.
Заря примет Ворсклу в рамках поединка девятого тура чемпионата Украины. Виктор Скрипник с первых минут доверил место в составе Руфати, который заменил дисквалифицированного Вернидуба.
Заря: Шевченко — Фаворов, Руфати, Абу Ханна, Хомченовский — Иванисеня — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Гладкий, Громов.
Запасные: Василь, Цвек, Жуниор, Пиддубный, Цыганикс, Назарина, Сайядманеш, Гринь, Перович, Лунев.
Ворскла: Резник — Яворский, Чеснаков, Ндиайе — Пердута, Пуцлин, Скляр, Якубу — Щербак, Кане — Степанюк.
Запасные: Ткаченко, Опанасенко, Пешич, Васин, Ребенок, Семилет, Кравчук.
Матч Заря — Ворскла начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.