Украина

О тех, кто задолго до Макса Килмана мог стать игроком нашей сборной.

Украинское спортивное информпространство на этой неделе заполонила новость о неком Максе Килмане — защитнике английского Вулверхэмптона, который вспомнил о своих украинских корнях по материнской линии и громогласно заявил, что двери в сборную Украины для него открыты.

Правда, будем откровенны, то же самое в этой месседже он сказал и о сборной России (русские корни у у 23-летнего парня имеются уже по линии отцовской), да и для осуществления процедуры Килману нужно попрощаться со своим британским паспортом — уж посмотрим, пойдет ли он на такой шаг, пусть даже понимая, что в сборную Англии ему путь, скорее всего, закрыт.

В этой статье мы вспомним тех, кто в течение 29 лет независимости нашей прекрасной страны мог облачить себя в желто-синюю футболку «главной команды», но судьба пошла иным путем. Мы вспомним и о схожих случаях, и о несостоявшихся попытках натурализации. Естественно, практически нереально охватить всех, о ком ходили такие слухи — уж слишком много было подобных разговоров, но самые известные случаи мы упомянем.



1. «Братия из начала 90-х»



Речь о целом ряде родившихся в Украине футболистов, которые после развала СССР и ликвидации ее временного правопреемника в лице сборной СНГ приняли решение играть за команду России. Сюда можно отнести и луганчан Виктора Онопко и Сергея Юрана, и одесситов Юрия Никифорова и покойного Илью Цымбаларя, и кировоградца Андрея Канчельскиса (который, правда, будучи по матери украинцем, по отцовской линии является литовцем, и имел возможность выступать ещё и за эту сборную, но ее уровень что тогда, что сейчас оставляет желать, мягко говоря, лучшего), которые обольстились возможностью сыграть на Мундиале 1994-го года, в отборе на который право участвовать получила именно сборная наших северных соседей.

Кстати говоря, Олег Иванович Романцев упомянул трёх ребят из нашего перечня в своём недавнем интервью, сказав, что Онопко, Никифорова и Цымбаларя он подобрал из перехватывающего всех Динамо и Украины по причине того, что они банально были не нужны Лобановскому, а иначе бы никто ему их не отдал. Ну а после переезда в Россию у парней вопрос сборной встал уже в другом ключе…





В принципе, в этот список можно и нужно внести еще и Олега Саленко. Да, родился талантливый форвард в Ленинграде, но по отцу, что и видно исходя из фамилии, является украинцем. Олег Анатольевич даже успел раз сыграть за сборную Украины — в первом матче в истории нашей команды, когда она проиграла венграм в Ужгороде со счётом 1:2. Более того, именно его на 59-й минуте заменил автор первого гола в истории нашей сборной — Иван Гецко. Но чуть позже свой выбор ленинградец сделал всё же в пользу России и, возможно, не прогадал, ибо вошёл в историю как рекордсмен, забивший 5 голов в одном матче на Чемпионате мира.

К тому же, с шестью голами (первый он забил в ворота Швеции) Саленко стал лучшим бомбардиром турнира, но «пента-триковский» матч с Камеруном стал для него последним за российскую команду, ибо упомянутый выше Олег Романцев после Мундиаля перестал вызывать его на игры. По версии самого Саленко, ибо ОИР не хотел видеть в команде игрока, чей авторитет выше тренерского, а как было на самом деле — неизвестно. После того же, как Романцев сборную временно покинул, вернуться в неё Олегу помешали травмы.



2. Андрей Каряка

Еще один случай перехвата игрока с украинской кровью сборной России. Произошел он уже чуть позже, в более приближенном к нам 2001-ом. 22-летний уроженец Днепропетровска, воспитанник местных ДСЮШ и ДВУФК, успевший поиграть за запорожский Металлург и киевский ЦСКА, в 2000-ом году отправился в самарские Крылья Советов, после чего успел поездить по разным российским клубам, а также поиграть в лиссабонской Бенфике, и в Украину в "футбольных целях" больше не возвращался. Хотя в 2001-ом он получил приглашение в нашу национальную команду, возглавляемую тогда Валерием Васильевичем Лобановским, но почти сразу его позвали и россияне, которых вновь, уже вторым заходом, тренировал Олег Иванович Романцев.





Никто не знает, сделали бы это приглашение россияне, если б не было цели "сыграть на опережение" (зеркально это немного напоминает ситуацию с Зинченко, да только Александр у нас стал железобетонным игроком основы), но в итоге Каряка в сборной России особо не заиграл, не попав в заявку команды на тот таки ЧМЯК 2002. На португальском Евро 2004 он таки сыграл, но вписать видный след в историю российского футбола не смог.



3. Диего Климович и другие аргентинцы



Тот случай, когда футболист в итоге не сыграл ни за одну сборную. В родную Аргентину не звали, а с Украиной и Польшей, о которых ходили слухи, не сложилось, хотя один раз о возможности появления Климовича в желто-синей футболке заявил даже тогдашний тренер нашей сборной Леонид Йосипович Буряк. Правда, там же он заявил и то, что если этот футболист захочет играть за сборную Польши — его право, а у нас и так форвардов хватает.

В чем суть? А в том, что дед Диего — этнический украинец, проживавший в Польше. Кстати, на основе этого во многих западных источниках, писавших о биографии нашего героя, говорилось именно о «польском происхождении», ибо никому там влазить в восточноевропейские тонкости не хотелось. Клубная карьера на европейском континенте у этого форварда, родившегося в 1974-ом году в аргентинском городе Кильмес, вышла довольно неплохой — Райо Вальекано, Вальядолид, Вольфсбург, дортмундская Боруссия, Бохум, а вот международная, как мы уже сказали — ноль.





Ситуация вообще очень напоминает случай того самого парня, ради которого, если фигурально выразиться, мы все с вами сегодня и собрались. Родная сборная тоже принадлежит к когорте топов и туда путь закрыт, зато есть условный выбор между двумя восточноевропейскими середняками. Но искренне надеемся, что Килман из ситуации выйдет лучше.



Также можно заметить некую схожесть и с Густаво Бланко Лещуком — еще одним аргентинским форвардом с украинским происхождением, который, в отличие от Климовича, таки доехал до Украины, но слегка пофеерив в составе львовских Карпат, абсолютно не заиграл в донецком Шахтере, и тем самым развеял все домыслы о возможной необходимости приглашения себя в нашу сборную.

В 2019-ом его пути с "горняками" разошлись окончательно и уехал Лещук то в Турцию, то в Испани., так что не факт, что теперь хоть когда-то приедет на нашу Родину. Ну а во времена Климовича ходили слухи и о других аргентинцах с украинскими корнями — Патрисио Кампсе (Назарике по матери), Хулиане Кмете и Хосе Чатруке, но ничего не срослось.



Ну и интересный факт на закуску: младший брат Диего — вратарь Хавьер Климович, перейдя в эквадорский клуб Депортиво Куэнка, и вовсе принял эквадорское гражданство и сыграл 2 матча за сборную этой страны.



4. Роман Нойштедтер



Эта фамилия крутилась у всех на устах перед домашним для нас Евро 2012. Тогда шли очень активные разговоры, что уроженец Днепропетровска и сын экс-игрока ряда советских (в том числе и Днепра) и немецких клубов Петра Нойштедтера вот-вот сделает себе украинский паспорт. В сборную Германии, дескать, точно не позовут, пусть Роман тогда и начал перманентно выходить в основе мёнхенгладбахской Боруссии.





Что ж, действительно не позвали. Только со временем это сделала наша уже давняя знакомая по этому тексту — сборная России. Суть в том, что от Украины у Романа лишь место рождения, в то время как его отец является немцем, а мать — россиянкой. Последнее и сыграло свою роль. Видео, которое вы можете увидеть сверху, "повзрослевший" Роман назвал ошибкой, а в раздутии ситуации с Украиной обвинил … журналистов, которые то к нему приехали с навязчивыми вопросами, то бедного Олега Владимировича Блохина, возглавлявшего тогда сборную Украины, терзали расспросами о нём.





В общем, не сложилось. И уж очень интересно глянуть, не получится ли что-то схожее в ситуации с Килманом. Там ведь тоже кое-кто может быстрее подсуетится, если вы понимаете, о чем мы…



5. «Ненатурализованные» — от Папы Гуйе до Тайсона и Исмаили

Этот пункт, пожалуй, слишком многогранен, и если мы здесь будем детально расписывать каждого, то вы дочитаете этот текст в следующее для вас время суток. Слухов о натурализации того или иного футболиста за время независимости Украины, а особенно (да что особенно — в первую очередь!) после появление лимита на легионеров было хоть отбавляй. Да, дело ограничилось беларусом Милевским, сербом Девичем и бразильцами Эдмаром, Марлосом и Мораесом, но все в нашей сборной в то или иное время могло быть куда интернациональнее.

Из самого запоминающегося — слухи о получении украинского паспорта Папой Гуйе, которые засияли новыми красками после того, как нашу сборную возглавил Мирон Маркевич, который тогда работал с сенегальцем в Металлисте. Правда, как мы помним, роман Мирона Богдановича со сборной получился недолгим, а затем и сам Папа в 2012-ом провёл 5 матчей за сборную Сенегала.

Также мы можем регулярно слушать рассказы о возможном получении паспортов с тризубом все бОльшим количеством шахтеровских бразильцев, особо часто звучали упоминания о Тайсоне (как мы помним, тоже экс-игроке Металлиста) и Исмаили, но первый успел "заиграться" за сборную Бразилии, а о втором после появления немалого количества добротных левых защитников, являющихся украинцами и так, разговоры иссякли сами по себе.



И в завершение…





Мы понимаем, что степень возможности каждого из случаев была разной. Где-то все было вполне реально, а где-то дело и вовсе не заходило дальше различных гадалок. Тем более, мы понимаем достаточную условность понятий вроде "этнического происхождения" в применении к футболу. Но так уж и быть, левый центральный, а порой и просто левый защитник Вулверхэмптона дал нам повод вспомнить об этих случаях из нашей истории. Вывод? Если Килман действительно игрок неплохого уровня, то искренне пожелаем ему не пополнять этот список и не всплывать через несколько лет среди названных нами фамилий.