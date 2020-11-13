Украина

Специалист надеялся лицезреть игру вратаря в матче против Польши.

Главный тренер Алексанлрии Владимир Шаран поделился мнением о вызове Юрия Панькива в сборную Украины и молодых футболистов в молодежную сборную страны.

"Надеюсь, что на следующей неделе все наши сборники вернутся из лагерей национальных сборных здоровыми. Это самое главное. Их у нас достаточно: Владислав Бабогло, Тимур Стецьков и Роман Вантух в молодежной сборной, Каспарс Дубра накануне отметился забитым мячом за сборную Латвии.

"Юрий Панькив сейчас в национальной сборной Украины, которого хотелось бы наконец увидеть на поле, но, увы, он не сыграл за команду Шевченко в товарищеском матче", — сказал Шаран пресс-службе клуба.

Отметим, в матче против сборной Польщши место в воротах досталось вратарю мадридского Реала Андрею Лунину.