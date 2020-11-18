Украина

У команды Владимира Шарана имеются кадровые проблемы.

Артем Гордиенко, Денис Мирошниченко и Глеб Бухал не помогут Александрии в матче против Шахтера, сообщают телеканалы Футбол 1/2/3.

Все футболисты травмированы и сейчас проходят восстановление.

Поединок Шахтер — Александрия состоится 21 ноября в рамках 10-го тура УПЛ.

Перед стартом 10-го тура Александрия находится на шестом месте в турнирной таблице УПЛ, тогда как Шахтер занимает 2 место.