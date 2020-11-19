Украина

Наставник Александрии рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата Украины.

Украинская Премьер-лига вскоре возобновится после перерыва на матчи национальных сборных. Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал подготовку своей команды к предстоящему поединку против донецкого Шахтера.

"Во время перерыва работали в двухразовом режиме, сейчас работаем уже по одной тренировке в день. Уже непосредственно готовимся к поединку против Шахтера".

"Погодные условия пока что способствуют тому, чтобы команда нормально готовилась. Ребята работают с большим желанием и уже ждут матча против Шахтера".

"В октябре, во время перерыва на матчи сборных, у меня сначала показал позитивный тест на COVID-19, а через 5 дней уже был негативный. Но у меня не было вообще никаких симптомов", — заявил Шаран в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Шахтер — Александрия состоится в субботу, 21 ноября, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.