Украина

Игрок Александрии высказался о предстоящем поединке УПЛ против донецкого Шахтера.

Украинская Премьер-лига вскоре возобновится после перерыва на матчи национальных сборных, а в рамках десятого тура первенства страны Александрию ожидает противостояние с Шахтером.

Полузащитник александрийцев Максим Третьяков рассказал о возможных премиальных в случае победы над действующим чемпионом Украины.

"Сначала нужно победить, а потом уже думать о премиальных. Конечно, нам они прилагаются за положительный результат. У нас хорошее настроение и мы готовы дать бой Шахтеру", — заявил Третьяков в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Шахтер — Александрия состоится в субботу, 21 ноября, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.