Украина

Футболист готовится к игре против Александрии.

Центрбек сборной Украины и донецкого Шахтера Сергей Кривцов заявил, что положительный тест на COVID-19, который он сдал в расположении национальной команды, скорее всего ошибочный.

"Я проснулся и увидел на телефоне кучу сообщений. Было сообщение в группе, что я, Мораес и Малиновский сдали положительные тесты. Я был в шоке, ведь мы с Жуниором переболели месяц назад, должны быть антитела в организме. Сначала сказали, что мы можем участвовать в тренировочном процессе, УЕФА разрешил. Но швейцарские власти нам отказали".

"Я думаю, это ошибка в самом тесте. Семья тоже сдавала тесты, у младшей дочки был положительный, а на следующий день — отрицательный. Это какая-то ошибка. Я знал, что я не болен. Если б у меня хотя бы симптомы были, я сел бы на самоизоляцию. Но у меня все хорошо было. Сейчас сдали тест на антитела, ждем результаты. Утром была тренировка в основной группе, готовимся к Александрии", — сказал Кривцов в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что из-за положительных тестов на коронавирус матч Швейцария — Украина не состоялся.