Украина

Игрок Александрии высказался о предстоящем поединке УПЛ против донецкого Шахтера.

Украинская Премьер-лига вскоре возобновится после перерыва на матчи национальных сборных, а в рамках десятого тура первенства страны Александрию ожидает противостояние с Шахтером.

Полузащитник александрийцев Максим Третьяков поделился ожиданиями от предстоящего поединка против действующего чемпиона Украины.

"Мы не первый раз играем против этой команды. Знаем их сильные качества. Постараемся сыграть компактно, как обычно, потому что это очень важно в игре против такого соперника".

"Шахтер всегда доминирует – у них сильные исполнители, очень быстрые и техничные игроки. Они всегда играют первым номером", — заявил Третьяков в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Шахтер — Александрия состоится в субботу, 21 ноября, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.