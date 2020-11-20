Украина

Азовцы обескровленным составом дали отпор сопернику.

В рамках поединка десятого тура чемпионата Украины Рух во Львове принимал Мариуполь. Азовцы из-за коронавируса вышли несколько непривычным составом — Велева, Кулиева и Очеретько основными исполнителями не назовешь. Также не было на привычном месте и Остапа Маркевича.

С первых минут Мариуполь попытался завладеть территориальным преимуществом, но доводить дело до опасных моментов не получалось. Можно вспомнить лишь удар из-за пределов штрафной, с которым без особых проблем справился Бандура. Рух, в свою очередь, тоже ответил опасным моментом, но Кудрик перевел мяч на угловой после удара из пределов штрафной.

В середине первой половины игры подопечные Федика выдали ударные несколько минут, но мяч так и не оказался в воротах соперника. С ударом Мартынюка Кудрик справился и перевел мяч на угловой, после подачи которого голкипера Мариуполя хвалить не за что — Олег неудачно вышел из ворот, а Кондраков пробивал головой по пустым воротам, но не попал.

Ближе к концу первой половины игры Рух закрепился на чужой половине поля, а подопечные Остапа Маркевича рассчитывали на контрвыпады. Был также штрафной в исполнении Горбунова, но точности ему немного не хватило. Отдыхать команды ушли при "сухом" счете на табло, оставив самое интересное на тайм второй.

В начале второй половины игры Мариуполь выдал неплохую атаку, но Танковский из пределов штрафной пробил мимо цели. Рухе же ответил несколько серьезнее. Русин здорово подработал мяч в чужой штрафной и пробил — после рикошета мяч заваливался за шиворот Кудрику, но тот справился. Чуть позже хозяева провели еще одну опасную атаку, но первый удар парировал голкипер, а добивание оказалось неточным.

Ближе к концу матча игроки Мариуполя сдавали физически. Очеретько хватали судороги, Танковский и вовсе получил травму. Тем не менее, тренерский штаб делал замены, а команда справлялась с натиском оппонента. Мелкие паузы несколько снижали темп игры, а потому опасные моменты не возникали. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.

Рух — Мариуполь 0:0

Рух: Бандура — Гагун, Белый, Парамонов, Мысык — Мартынюк, Федорчук — Русин, Климчук (Притула, 87), Бойчук — Кондраков (Кухаревич, 87)

Мариуполь: Кудрик — Велев, Чоботенко, Муравский, Стасюк — Кулиев (Петерман, 46), Танковский (Доброхото в, 74) — Мишнев, Бондаренко, Горбунов (Байдал, 89) — Очеретько (Коже вников, 78)