Украина

Голы Дениса Гармаша и Николая Шапаренко принесли киевлянам победу над Ингульцом (2:0).

В первом матче игрового дня в УПЛ петровский Ингулец принимал киевское Динамо. Многие игроки гостей вернулись после пребывания на самоизоляции, так что Мирча Луческу имел в своем распоряжении вполне боевой состав. Его подопечные завладели мячом сразу же после стартового свистка, но ограничивались лишь его перекатыванием. Хозяева же время от времени перехватывали инициативу, но не продвигались к воротам Бущана. Со временем киевляне оккупировали чужую половину поля, но долго не могли создать хотя бы один опасный момент.

Несмотря на отсутствие ударов по воротам, гостям достаточно легко удалось забить. Буяльский сыграл в подкате в борьбе с Сичинавой, после чего мяч отскочил к Гармашу, а тот пробил между ног Шусту – 0:1. После пропущенного гола петровцы забрали мяч под свой контроль и провели несколько затяжных атак. У Семенко была возможность отличиться после подачи со штрафного, но защитник не попал по воротам. Через некоторое время подопечные Луческу снова забрали мяч под свой контроль. У Де Пены была шикарная возможность забить после подачи Кендзеры, но Карлос пробил в штангу.

Через несколько минут Козак отправил мяч в сетку после подачи со штрафного и отпраздновал взятие ворот вместе с партнерами. Однако оно впоследствии было отменено из-за офсайда. Помимо этого, Янаков дважды пытал счастье прямыми ударами со штрафных, но в обоих случаях Денис не попал по воротам. Гости ответили на это выстрелом Шапаренко после розыгрыша штрафного, с которым справился Шуст. В остальное же время команды не угрожали воротам друг друга, не создав ни одного опасного момента. Участники матча отправились на перерыв при минимальном преимуществе Динамо.

Сразу же после возобновления игры хозяева завладели инициативой, перебравшись на чужую половину поля. Они рассчитывали забить быстрый гол, однако вместо этого могли пропустить. Де Пена нанес классный прямой удар со штрафного, после чего Шуст перевел мяч на угловой. Со временем киевляне забрали мяч под свой контроль, но не угрожали воротам соперникам, не создавая никакой остроты. А вот подопечные Лавриненко получили возможность забить благодаря заработанному опасному штрафному, но Бартулович пробил откровенно плохо.

Через несколько минут Кендзера едва не удвоил преимущество Динамо в счете — Томаш пробил головой после подачи углового, а Шуст спас свою команду, потащив мяч. Еще через две минуты уже Бущану пришлось выручать своих защитников — Георгий справился с ударом Сичинавы. Практически сразу же после этого Ингулец полностью забрал мяч себе, заставив соперника прижаться к собственной штрафной. Однако хозяева ограничивались лишь перекатыванием мяча, не нанося хоть какие-то удары по воротам.

Со временем подопечные Луческу снова перехватили инициативу. Они высоко прессинговали соперника, благодаря чему удалось забить второй гол. Гармаш отпасовал под удар Шапаренко, который точно пробил в ближний угол с отскоком от газона — 0:2. После этого киевляне не остановились на достигнутом, продолжив контролировать мяч. Они предпринимали попытки забить в третий раз, к чему был очень близок Вербич. Буяльский сделал все для того, чтобы Беньямин отличился, но словенец не попал по воротам.

Через несколько минут мяч побывал в сетке ворот Бущана, но гол справедливо не был засчитан из-за офсайда. Вскоре после этого прозвучал финальный свисток главного арбитра, который зафиксировал комфортную победу Динамо. Киевляне укрепились на первом месте и начнут подготовку к матчу с Барселоной с положительными эмоциями.

В одиннадцатом туре Ингулец сыграет с донецким Олимпиком, а Динамо испытает на прочность полтавскую Ворсклу.

Ингулец — Динамо 0:2

Голы: Гармаш, 15, Шапаренко, 80

Ингулец: Шуст — Балан, Павлов, Семенко, Квасный — Коваленко (Белоцерковец, 76), Запорожец — Козак (Плохотнюк, 88), Бартулович (Шишка, 84), Янаков — Сичинава

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Шепелев, Гармаш (Белуцэ, 90+1) — Буяльский, Шапаренко, Де Пена (Цитаишвили, 82) — Супряга (Вербич, 63)

Предупреждения: Семенко, Козак, Балан — Гармаш, Кендзера, Забарный