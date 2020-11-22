Украина

Представляем вашему вниманию анонс поединка чемпионата Украины.

В рамках десятого тура УПЛ представитель Западной Украины Минай примет СК Днепр-1.

Минай — Днепр-1

Воскресенье, 22 ноября, 14:00. Ужгород, Авангард. Главный арбитр – Игорь Пасхал. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Вполне ожидаемо, что новичок УПЛ Минай после выхода из Первой лиги столкнулся с некоторыми проблемами. Команда, с одной стороны, показывает неплохой футбол, но с другой — у них очень хромает реализация. Этому показатель — катастрофически малое количество забитых голов и достаточно много пропущенных (4:12). К слову, четыре гола в УПЛ забил ПФК Львов, занимающий последнее место в турнирной таблице. Если подопечные Василия Кобина смогут победить Днепр-1, то оторвутся от зоны вылета. Это для них приоритетная цель.

К слову, в данном матче смогут Минаю помочь Максим Лопыренок и Александр Снижко, принадлежащие как раз Днепру-1. Дело в том, что днепровский клуб не запретил арендованным сыграть против себя.

Несмотря на приход в клуб нового тренера Игора Йовичевича, СК Днепр-1 пока не может стабильно радовать своих фанатов. Это пожалуй главная проблема клуба — отсутствие стабильности. Если команда выигрывает два матча подряд, то третий будет неудачным. Этому подтверждение — десятое место в турнирной таблице, несмотря на то, что состав клуба по уровню смело может претендовать на топ-6. Победа в игре против Миная, возможно, поможет днепрянам обрести уверенность в себе.

Интересные факты:

Минай не знает вкуса побед в УПЛ уже семь матчей (4 поражения, 3 ничьи)

Минай не забивал больше одного гола на своем поле в этом сезоне

Голы Миная в УПЛ забивали лишь два игрока — Александр Нуриев и Антон Шиндер

Днепр-1 может уступить в 20-й раз в УПЛ

Днепр-1 уже семь матчей забивает на поле соперника (12 голов)