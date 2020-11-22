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Football.ua представляет анонс поединка 10-го тура УПЛ между Ворсклой и Колосом.

Обе команды находятся достаточно высоко в турнирной таблице. Ворскла сразу же расположилась за Динамо и Шахтером, а Колос отстает от полтавской команды всего на 1 очко.

Ворскла – Колос

22 ноября, Воскресенье, 19:30. Стадион Ворскла имени Бутовского, Полтава. Дмитрий Кривушкин – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Закрывать 10-й тур УПЛ в Полтаве будут Ворскла и Колос. Обе команды превзошли все ожидания экспертов на старте чемпионата. Ворскла длительное время вообще держалась на одном уровне с Шахтером в турнирной таблице, пока неожиданно не проиграла Львову на выезде 0:1.

Команда Руслана Костышина уже заполучила славу домашней команды. На своем новом уютном стадионе ковалевцы дают бой любому сопернику. Правда, в позапрошлом туре их беспроигрышную серию на новом стадионе прервал донецкой Олимпик.

А вот в прошлом туре обе команды проявили себя достаточно хорошо. Ворскла сыграла вничью с Зарей, а Колос в контратакующем стиле добыл победу в матче против Днепра-1. Вполне вероятно, что и в матче против полтавчан наставник Колоса выберет контратакующую модель игры и сыграет в 3 центральных защитника. Не исключено, что со взламыванием насыщенной обороны соперника у полтавчан могут возникнуть проблемы. Вопрос лишь в том, а даст ли указание своим футболистам Юрий Максимов большими силами идти вперед и любой ценой взламывать защиту оппонента? Очень тяжело ответить на этот вопрос.

Учитывая важность поединка для обеих команд, оба наставника наверняка предпочтут осторожную игру. Высока вероятность того, что голов в матче будет крайне мало, а может и не будет вовсе.

Статистика личных встреч

Матчей в рамках УПЛ: 2 (2 победы Ворсклы, 0 ничьих, 0 побед Колоса), забитые голы 4:0

На поле Ворсклы: 1:0 победа Ворсклы

На поле Колоса: 3:0 победа Ворсклы

прогноз 0:0

Сергей Горбаченко, Football.ua