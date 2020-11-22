Украина

Подопечные Кобина переломили ход поединка.

Минай в рамках поединка девятого тура чемпионата Украины принимал на своем поле Днепр-1. Обе команды находились в нижней части турнирной таблицы и очень нуждались в набранных баллах.

С первых минут встречи команды задали довольно высокий темп игры, а Днепр-1 мог забить быстрый гол - Дубинчак отличной передачей вывел Хобленко один на один, но тот пробил мимо дальнего угла. Несколько позже нападающий все-таки добился своего — Алексей реализовал одиннадцатиметровый удар за фол Лопыренка.

Игровая инициатива была на стороне подопечных Йовичевича, но постепенно Минай отодвинул игру от своих ворот. Тем не менее, опасный момент снова возник у днепрян - Хобленко покатил на дальнюю штангу, а Цуриков умудрился пробить выше с нескольких метров. Казалось, что команды уйдут отдыхать при счете 0:1, но перед свистком на перерыв Кныш заработал пенальти, который реализовал Нуриев.

На перерыв соперники ушли при счете 1:1. С первых минут второй половины игры Минай задал довольно высокий темп игры, продемонстрировав заряженность на результат. Подопечные Кобина имели сразу несколько моментов, чтобы забить — сперва Меличенко метров с десяти пробил рядом со штангой. Несколько позже Меличенко навесил на дальнюю штангу, а Матич пробивал головой — точности не хватило.

Еще один опасный момент был, когда Ткачук пробивал из пределов чужой штрафной, но Сарнавский ногой удар отразил. Днепр-1 не мог собраться с силами, а после еще и остался в меньшинстве — Хобленко глупо задел соперника по лицу и увидел перед собой красную карточку.

Ближе к концу поединка Минай наращивал давление и все-таки смог забить - Пиняшко вошел в чужую штрафную и аккуратным ударом послал мяч в угол ворот. 2:1. Днепр-1 ринулся в атаку большими силами и мог сравнять счет, но Каниболоцкий спас после удара Довбика. Несколько позже Нуриев получил мяч в чужой штрафной после рикошета и пробил точно в дальний угол. 3:1.

Казалось, что все вопросы уже сняты, но подопечные Йовичевича смогли отквитать один мяч с пенальти — Коркишко забил, но на большее гостей не хватило. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Миная.

Минай — Днепр-1 3:2

Голы: Нуриев, 45+2 (с пенальти), 90+1, Пиняшко, 79 — Хобленко, 15 (с пенальти), Коркишко, 90+7 (с пенальти)

Минай: Попович (Каниболоцкий, 56) — Меличенко, Матич (Маткобожик, 90+3), Лопыренок, Пиняшко, Сакив — Кныш (Хахлев, 72), Ткачук — Снижко (Голодюк, 90+4), Нуриев, Кожанов (Шпак, 73)

Днепр-1: Сарнавский — Тейлор (Чичиков, 71), Сваток, Логинов, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок — Назаренко (Довбик, 76), Булеца (Коркишко, 70), Цуриков — Хобленко

Предупреждения: Хахлев — Назаренко, Тейлор, Дубинчак, Игнатенко

Удаление: Хобленко, 67