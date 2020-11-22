Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская Ворскла и ковалевский Колос.

В поединке десятого тура чемпионата Украины Колос отправился в гости Ворксле. У ковалевцев с первых минут на острие сыграет Владимир Лысенко. У полтавчан же не произошло замен по сравнению с прошлым поединком.

Ворскла: Ткаченко — Яворский, Чеснаков, Ндиайе — Пердута, Пуцлин, Скляр, Якубу — Щербак, Кане — Степанюк.

Запасные: Исенко, Челядин, Пешич, Гаджук, Дубко, Власов, Павлюк, Кравчук.

Колос: Волынец — Зозуля, Гавриш, Петров, Новак, Черноморец — Антюх, Богданов, Ориховский, Смирный — Лысенко.

Запасные: Кучерук, Максименко, Емец, Милько, Задоя, Морозко, Ильин, Исаенко, Селезнев.

Матч Ворскла — Колос начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.