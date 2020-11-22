Украина

Коллектив Виталия Шумского продолжает удивлять прогрессом на фоне прихода нового наставника (1:0).

С точки зрения положения команд в турнирной таблице перед началом десятого тура украинской Премьер-лиги, черниговской Десне серьезно повезло с соперником в отчетный футбольный уик-энд. Подопечные Александра Рябоконя на своем поле принимали одного из аутсайдеров национального первенства в лице ПФК Львов, который лишь незадолго до ухода на ноябрьскую международную паузу сумел впервые разжиться полным набором очков по итогу матча со своим участием.

И.о. главного тренера "золотых львов" Виталий Шумский действительно сумел вдохновить команду своим приходом на смену Георгию Цецадзе, ведь именно на его первый матч пришлась сенсационная победа над полтавской Ворсклой (1:0). Но уже в следующем матче против Александрии, ПФК Львов вернулся на тропу неудачных противостояний (0:1), поэтому так и не смог совершить качественное продвижение в турнирной таблице.

Черниговская команда подобного себе не позволяла в начале сезона на внутренней арене, лишь однажды неожиданно уступив днепровскому Днепру-1 на выезде (0:2). При этом, за спиной у коллектива Рябоконя остались матчи против всех команд из верхней части турнирной таблицы, кроме полтавской Ворсклы, что позволяло задуматься о весомом подарке под Новый год для поклонников клуба.

В морозном Чернигове команды не особо заставляли себя впустую прохлаждаться на футбольном поле, от самого стартового свистка установив достаточно высокий темп. Десна, по всей видимости, была нацелена установить абсолютный рекорд УПЛ по числу поданных угловых за игру, а количество стандартов данного типа в первом тайме на обе команды перевалило за десяток. И ведь опасными они были! Черниговчане крутили мяч прямиком в створ, поэтому Костику и защитникам на линии пришлось изрядно поработать над перехватами.

Кроме этого, у коллектива Рябоконя неплохо удавались и позиционные атаки, а голкиперу львовян, как минимум, дважды пришлось непосредственно спасать свою команду от пропущенных голов. Десна наступала по всем фронтам… но пропустила! Сабино в простой контратаке отправил Грисьо в правый фланг чужой штрафной, а Паст совершил поспешный выход на перехват траектории движения оппонента.

Создал ли свой момент ПФК Львов из ничего? Определенно, да! Однако именно такой игрой они шокировали полтавскую Ворсклу в уже упомянутом поединке. Десна попала в ту же самую воронку, но во втором тайме ситуация обещала накалиться.

Не было необходимости обладать телепатическими способностями для того, чтобы предсказать тот факт, что львовяне с первых минут второй половины сядут в глухую оборону. Так оно и произошло — коллектив Шумского со скрипом, сравнимым со звуками, издаваемыми вагонами киевского метро, отбивался от лавины атак Десны.

От тактики бесчисленных подач от угла поля коллектив Рябоконя отказался, но с игры доставить мяч на голову Будковскому удавалось нечасто. Впрочем, когда это все-таки происходило, форвард заставлял Костика показывать чудеса реакции на ленточке. Голкипер Львова — лучший игрок матча, с каким бы счетом он по итогу бы не завершился.

Черниговчане бились, старались, но справились с собственными нервами. Иной причины для того, чтобы оправдать промах Будковского с лицевой границы штрафной на 88-й минуте попросту не существует. Нападающий запорол великолепный момент, а его команда уступила. Сенсационно уступила, но как же мастерски навязывает свою игру коллектив Шумского!

В следующем туре черниговская Десна сыграет в гостях у ковалевского Колоса, а ПФК Львов будет принимать на своем поле Мариуполь.Десна —0:1Грисьо, 22Паст — Полегенько (Мудрик, 67), Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря — Гуцуляк, Хлебас (Дегтярев, 67), Картушов (Шевцов, 81) — Тотовицкий (Арвеладзе, 56) — Будковский.Костик — Махмутович, Михоуби, Кравчук — Грисьо, Айнсалу, Сабино, Якимец — Ныч (Ременяк, 90+3), Захаркив (Романчук, 54), Казлаускас (Клименчук, 79).Предупреждения: Огиря — Казлаускас, Захаркив, Сабино.