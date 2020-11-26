Украина

Футболисту нравится игра бывшего клуба.

Украинский защитник турецкого Ризеспора Николай Морозюк прокомментировал изменение игры Динамо после прихода на пост главного тренера Мирчи Луческу.

"Радуюсь, когда я вижу Луческу на месте главного тренера Динамо. Я не знаю его как личность или как тренера, только по слухам. Когда я плохо говорил о Динамо, мне было больно смотреть на то, что происходит в таком великом клубе. Я не понимал, почему так происходит. Сейчас человек пришел и за короткое время с тем же материалом попали в Лигу чемпионов. Это была главная задача и мечта последних лет".

"Я смотрю на футбол немного под другим углом, чем зритель. Я с этими футболистами проводил время на поле, я знаю, как они двигаются и могут играть. И если смотреть на их действия тогда и сейчас, я вижу большую разницу. Да, они не носят мяч на носу и не забивают бисиклетами. Но у них есть рисунок, понимание и уверенность. Я вижу эти положительные шаги вперед", — сказал Морозюк в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что Морозюк является воспитанником киевского Динамо. За клуб он выступал с 2005 по 2010 и с 2015 по 2019 годы. В футболке "бело-синих" он провел 83 игры (6 голов).