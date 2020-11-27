Украина

Контракт украинского защитника с Шахтером истекает в конце текущем сезона.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко рассматривает вариант со сменой клубной прописки, поскольку его нынешнее соглашение с "горняками" рассчитано до лета 2021 года. 24-летний украинец признался, что в минувшее трансферное окно он вел переговоры с Наполи.

"Иногда Андрей Николаевич Шевченко рассказывает нам истории из прошлого о том легендарном Милане, и мы всегда слушаем его с огромным интересом. Конечно, я хотел бы играть в таком большом клубе и в более престижном чемпионате. Мне нужно много работать, чтобы привлечь интерес со стороны команды такого уровня".

"Переход в клуб из Серии А? Я пока не могу об этом говорить, этими проблемами занимается мой менеджер. На самом деле, летом велись переговоры, но не только с Наполи. Сейчас я не хотел бы раскрывать, что и в каком направлении движется. Моя цель — выходить на поле и добиваться результатов, несмотря на будущее", — заявил Матвиенко в интервью Calciomercato.

В текущем сезоне Николай Матвиенко провел в футболке Шахтера 12 поединков во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу.

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