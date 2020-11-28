Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка чемпионата Украины.

В поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер отправится в гости к Днепру-1.

Последние выступления "горняков" стали объектами критики, поэтому действующему чемпиону Украины крайне необходимо вернуться на победный путь.

Помогут ли Шахтеру серьезные кадровые проблемы Днепра-1 осуществить эту цель — покажет только сам матч.

Следить за событиями поединка Днепр-1 — Шахтер вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 28 ноября, в 19:30 по киевскому времени:

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