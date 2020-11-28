Украина

Подопечные Федика не смогли забить сопернику в большинстве.

Александрия принимала Рух в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Украины и собиралась набрать три очка, ведь соперник шел на последнем месте. Тем не менее, команда Федика смогла дать бой Мариуполю в прошлом туре и заработала один балл.

С первых минут команды задали неплохой тем поединка, а подопечные Шарана довольно быстро забрали контроль мяча. Тем не менее, опасные моменты не возникали. Рух в какой-то момент игры большими силами окопался на своей половине поля и не мог выйти в атаку, но перетерпел и вскоре игра выравнялась.

Подопечные Шарана имели шанс для взятия ворот под занавес первой половины игры, когда Лукчевич пробивал головой по пустым воротам, но соперник в падении ему помешал. Игрок Александрии корчился от боли, но Гагун сыграл в мяч, а потому пенальти не было. Еще был момент с ударом Бондаренко через себя, но удивить Бандуру не удалось.

Отдыхать команды ушли при "сухом" счете на табло, а уже в начале второго тайма Федик провел первую замену - вместо Кондракова вышел молодой Кухаревич. Александрия вновь завладела территориальным преимуществом, но их серьезное давление прекратилось после опрометчивого поступка Бондаренко, который получил две желтых карточки за две минуты.

После этого подопечным Шарана пришлось играть несколько аккуратнее и меньшими силами идти в атаку. Рух же активизировался, почувствовав, что сможет набрать три очка в данном поединке. Тем не менее, забивать должны были хозяева. Ситало замыкал передачу с фланга на дальней штанге, но мяч прошел выше створа ворот.

Рух имел пару неплохих полумоментов в конце матча, но не смог выжать из них максимум, а потому финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат, который вряд ли устроил команды.

Александрия — Рух 0:0

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Вантух — Гречишкин, Банада — Лучкевич (Шастал, 90), Ковалец, Третьяков (Задерака, 66) — Безбородько (Ситало, 56)

Рух: Бандура — Гагун, Белый, Парамонов, Мысык — Мартынюк (Копина, 77), Федорчук — Климчук, Русин, Бойчук — Кондраков (Кухаревич, 46)

Предупреждения: Бондаренко, Задерака, Пашаев — Мартынюк, Парамонов, Мысык, Кухаревич, Федорчук

Удаление: Бондаренко, 59 (вторая желтая карточка)