Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский Днепр-1 и донецкий Шахтер.

Действующий чемпион Украины попытается исправить неудачную серию из двух поединков после ноябрьской международной паузы в гостевой игре против днепровского Днепра-1.

Луиш Каштру на предстоящий поединок предоставил место в основном составе Маркиньосу Сиприано на позиции левого защитника, в то время как Майкон разместился в опорной зоне, а на острие атаки выступит Фернандо.

От днепрян наблюдаем оборонительный вариант построения с пятью защитниками, в имеющих контракт с Шахтером Пихаленка и Игнатенко заменят Ди Франко и Ярмолюк соответственно.

Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Сафронов, Сваток, Логинов, Дубинчак — Ди Франко, Ярмолюк, Когут, Булеца — Довбик.

Запасные: Сарнавский, Беляев, Игнатенко, Пихаленок, Назаренко, Цуриков, Коркишко, Чичиков, Хобленко.



Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Марлос, Соломон — Фернандо.