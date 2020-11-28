Стали известны стартовые составы команд для поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский Днепр-1 и донецкий Шахтер.
Фернандо, фото ФК Шахтер Донецк
28 ноября 2020, 19:02
Действующий чемпион Украины попытается исправить неудачную серию из двух поединков после ноябрьской международной паузы в гостевой игре против днепровского Днепра-1.
Луиш Каштру на предстоящий поединок предоставил место в основном составе Маркиньосу Сиприано на позиции левого защитника, в то время как Майкон разместился в опорной зоне, а на острие атаки выступит Фернандо.
От днепрян наблюдаем оборонительный вариант построения с пятью защитниками, в имеющих контракт с Шахтером Пихаленка и Игнатенко заменят Ди Франко и Ярмолюк соответственно.
Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Сафронов, Сваток, Логинов, Дубинчак — Ди Франко, Ярмолюк, Когут, Булеца — Довбик.
Запасные: Сарнавский, Беляев, Игнатенко, Пихаленок, Назаренко, Цуриков, Коркишко, Чичиков, Хобленко.
Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Болбат, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Кривцов, Алан Патрик, Судаков.
Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Марлос, Соломон — Фернандо.
Матч Днепр-1 — Шахтер начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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