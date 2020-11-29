Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Ингулец примет Олимпик на своем поле в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Украины.

Ингулец — Олимпик

Воскресенье, 29 ноября, 19:30. Стадион Зирка, Кропивницкий. Главный арбитр — Дмитрий Бондаренко. Трансляция — телеканал Футбол 1.

Ингулец подходит к поединку на двенадцатой строчке турнирной таблицы после десяти сыгранных матчей с семью набранными баллами. В прошлом туре команда из Петрово принимала на своем поле Динамо и уступила со счетом 0:2. Подопечные Лавриненко дали неплохой бой сопернику, но все-таки не смогли претендовать на очки.

Ингулец от матча к матчу показывает стабильный футбол, но совсем немного им не хватает для того, чтобы добиться победы. Олимпик, в свою очередь, идет на восьмой позиции в турнирной таблице после девяти сыгранных поединков. Команда Игоря Климовского к данному отрезку чемпионата имеет тринадцать баллов в своем активе.

Прошлый тур дончане пропускали из-за уже несколько привычной для футбола проблемы — коронавируса. По словам владельца Олимпика Владислава Гельзина в команде осталось очень мало футболистов, которых не подкосила болезнь, а потому очень сложно делать прогнозы относительно состава дончан.

Подопечные Сергея Лавриненко испытывают некоторые трудности с забитыми голами, а потому могут столкнутся с проблемами вскрытия обороны соперника, который будет играть не оптимальным составом. Ожидаем, что команда Игоря Климовского сможет дать бой сопернику и даже заработает один балл.