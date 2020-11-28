Украина

Подопечные Луиша Каштру сумели оформить единственный забитый мяч за две минуты до финального свистка (1:0).

Очередная неудача на международной арене сопутствовала поединку 11-го тура украинской Премьер-лиги для донецкого Шахтера. Действующий чемпион национального первенства на поле Днепр-Арены встречался с днепровским Днепром-1, который в ноябре не сумел поддержать череду удачных поединков из прошлого месяца, которые проходили на фоне прихода Игора Йовичевича на пост главного тренера команды.

"Оранжево-черные" повторно показали беззубый футбол в поединке против менхенгладбахской Боруссии в середине отчетной недели (0:4), усложнив себе тем самым и без того непростую концовку группового этапа на международной арене. Но прежде чем думать о грядущей игре против мадридского Реала на НСК Олимпийский, коллективу Луиша Каштру впору было бы взяться за голову в делах во внутреннем первенстве: Шахтер на момент 11 тура успел недосчитаться 10 очков — половины от их общего набранного количества.

Однако первый тайм матча на Днепр-Арене не показал особого стремления "горняков" к изменению неудачных тенденций последнего времени. Шахтер выступал в пусть и ослабленном, но все же — боевом, составе, но не смог создать у чужих ворот ни одной верной возможности для забитого мяча. Дальние удары от Тете и выстрел со штрафного от Майкона — вот и все, что предложили гости за стартовые 45 минут.

При этом, стоит отметить, что игра проходила в неплохом темпе, "спонсором" которого было стартовое наступление от Днепра-1, а также высокий блок от дончан. Команда Йовичевича, равно как и оппонент, ничего не предложила у чужих владений, но это не мешало наблюдать за открытым футболом с обеих сторон. А развязка? Ее предполагалось узнать во второй половине.

Шахтер оставался предсказуем в атаке по ходу всего второго тайма, но все равно нес потенциальную угрозу чужим воротам. Днепр-1 местами слишком сильно вжимался в свои владения, что позволяло дончанам иметь шансы забить свой гол. Однако реализации от Фернандо в позиции форварда зрители так и не дождались.

Бразилец неудачно пытался несколько раз сыграть головой, а открываться под передачи партнеров из глубины просто не было куда, в условиях трех центральных защитников у соперников. Но даже когда шансы на удар возникали, как на 81-й минуте при пасе от Матвиенко, Фернандо просто промахивался из убойного положения.

И все же, Шахтер сумел выстрадать собственный успех. Забитый мяч коллективу Каштру принесла неудачная попытка перехвата прострела Сиприано с левого фланга многоопытным Кравченко, после чего Тете сумел в касание поразить дальний нижний угол. Игра велась до первого забитого, да и времени у хозяев на спасение не оставалось.

Обеспечить себе положительный результат они могли в эпизодах до пропущенного, но одиночные удары в сторону ворот Трубина были средней опасности. "Горняки" все еще в кризисе, но, к их счастью, сумели набрать максимум очков, сформировав с Динамо весомо оторвавшуюся пару.

В следующем туре донецкий Шахтер сыграет домашний поединок против закарпатского Миная, а днепровский Днепр-1 отправится в Запорожье на гостевой матч против луганской Зари.

Днепр-1 — Шахтер 0:1

Гол: Тете, 88



Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Сафронов, Сваток, Логинов, Дубинчак (Цуриков, 61) — Ди Франко, Ярмолюк (Кравченко, 73), Когут (Коркишко, 80), Булеца (Чичиков, 73) — Довбик.



Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано — Майкон (Коваленко, 61), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46) — Тете, Марлос (Степаненко, 90), Соломон (Тайсон, 46) — Фернандо.



Предупреждения: Майкон, Алан Патрик, Марлос