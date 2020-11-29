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Football.ua представляет анонс 11-го тура УПЛ между Колосом и Десной.

Колос на своем новом стадионе в Ковалевке примет черниговскую Десну.

Колос – Десна

Воскресенье, 29 ноября, 17:00. Колос, Ковалевка. Виталий Романов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

В прошлом туре обе команды проиграли свои матчи. Правда, поражения получились совсем разными. Колос разгромно и без шансов проиграл полтавской Ворскле со счетом 0:3. После игры главный тренер ковалевцев Руслан Костышин признал поражение своей команды, акцентировал внимание на том, что Ворскла победила абсолютно заслуженно, а его команда проиграла всю борьбу. Десна же минимально проиграла Львову, имея огромное количество голевых моментов. Реализация северян в матче против Львова была на запредельно низком уровне. Подопечные Александра Рябоконя с таким количеством голевых моментов должны были не просто не проигрывать, они обязаны были выиграть тот матч. Но и такие результаты в футболе случаются, когда побеждает команда, которая даже и на ничью не наиграла.

Турнирное положение команд вынуждает их играть в этом матче на победу. Колос отстает от Десны в турнирной таблице всего на 1 очко. Мариуполь за счет победы над Львовом уже обошел Колос. Ковалевцы в случае победы могут выскочить и вовсе на высокое 4 место, а вот Десна, благодаря победе Динамо над Ворсклой, имеет возможность догнать полтавчан, которые сейчас идут на третьей строчке в турнирной таблице.

Статистика личных противостояний

Всего игр в УПЛ: 4 (1 победа Колоса, 1 ничья, 2 победы Десны), забитые голы 3:7

На поле Колоса: 2 (1 победа Колоса, 1 победа Десны), забитые голы 2:2

На поле Десны: 2 (1 ничья, 1 победа Десны), забитые голы 1:5

Самый результативный матч: победа Десны 5:1 (2020)

прогноз 0:2

Сергей Горбаченко, Football.ua