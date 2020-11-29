Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский Колос и черниговская Десна.
Ефим Конопля, фото ФК Чернигов Десна
29 ноября 2020, 16:14
После неудачного поединка против полтавской Ворсклы (0:3), Руслан Костышин внес лишь два изменения в стартовый состав своей команды: Владислав Емец займет место среди игроков линии обороны, а Евгений Задоя сыграет в центральной зоне полузащиты.
Десна неожиданно уступила Львову в прошлом туре (0:1), что повлекло за собой ротацию и в составе черниговчан. Ефим Конопля вернулся в стартовый состав на правый фланг защиты, Михаил Мудрик занял левый фланг в полузащите, а Домбровский и Арвеладзе займут оборонительную и атакующую позиции в центральной зоне соответственно.
Колос: Волынец — Зозуля, Петров, Новак, Емец, Черноморец — Антюх, Богданов, Задоя, Смирный — Лысенко.
Запасные: Кучерук, Максименко, Милько, Ориховский, Данфа, Ильин, Костышин, Исаенко, Селезнев.
Запасные: Литовка, Полегенько, Ермаков, Хлебас, Гитченко, Старенький, Дегтярев, Волков, Шевцов.
Десна: Паст — Конопля, Тамм, Имереков, Мостовой — Гуцуляк, Огиря, Домбровский, Мудрик — Арвеладзе — Будковский.
Матч Колос — Десна начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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