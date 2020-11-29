Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский Колос и черниговская Десна.

После неудачного поединка против полтавской Ворсклы (0:3), Руслан Костышин внес лишь два изменения в стартовый состав своей команды: Владислав Емец займет место среди игроков линии обороны, а Евгений Задоя сыграет в центральной зоне полузащиты.

Десна неожиданно уступила Львову в прошлом туре (0:1), что повлекло за собой ротацию и в составе черниговчан. Ефим Конопля вернулся в стартовый состав на правый фланг защиты, Михаил Мудрик занял левый фланг в полузащите, а Домбровский и Арвеладзе займут оборонительную и атакующую позиции в центральной зоне соответственно.

Колос: Волынец — Зозуля, Петров, Новак, Емец, Черноморец — Антюх, Богданов, Задоя, Смирный — Лысенко.

Запасные: Кучерук, Максименко, Милько, Ориховский, Данфа, Ильин, Костышин, Исаенко, Селезнев.



Десна: Паст — Конопля, Тамм, Имереков, Мостовой — Гуцуляк, Огиря, Домбровский, Мудрик — Арвеладзе — Будковский.