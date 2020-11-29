Украина

Специалист оценил игру против луганчан.

Главный тренер Миная Василий Кобил оценил игру своей команды в матче против Зари, в котором луганчане выиграли (0:3).

"Ничего нового не скажу. Первый тайм был хорош в исполнении нашей команды. Мы играли против клуба, который по уровню футболистов и самой игры лучше Миная. Но мы навязали борьбу, перекрывали все зоны, ничего не давали создавать Заре. Проводили свои быстрые атаки и хорошие стандартные положения. Были ближе к голу".

"Во втором тайме индивидуальная ошибка привела к первому пропущенному мячу. Сразу за первым голом пошёл второй из-за индивидуальной ошибки. Здесь не было командного провала. Если брать в целом, то третий гол был полностью командным провалом. Отдам должное Заре, которая использовала свои моменты и довела матч до победы", — цитирует Кобина пресс-служба луганчан.

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