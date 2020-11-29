Команда Лавриненко заработала первые три очка в турнире.
Сергей Лавриненко, фото Ингулец
29 ноября 2020, 21:43
В поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги Ингулец сумел обыграть Олимпик со счетом 2:1.
Примечательно, что для команды Лавриненко, которая в текущем сезоне дебютировала в турнире, победа стала лишь первой в текущем розыгрыше УПЛ.
Отметим, что Олимпик значительно помог Ингульцу побыть первую победу в турнире. К примеру, голкипер дончан совершил курьезную ошибку, благодаря которой хозяева встречи открыли счет.
Суммарно Ингулец за 11 туров набрал 10 очков и занимает аналогичную позицию в турнирной таблице.