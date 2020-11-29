Украина

Команда Лавриненко заработала первые три очка в турнире.

В поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги Ингулец сумел обыграть Олимпик со счетом 2:1.

Примечательно, что для команды Лавриненко, которая в текущем сезоне дебютировала в турнире, победа стала лишь первой в текущем розыгрыше УПЛ.

Отметим, что Олимпик значительно помог Ингульцу побыть первую победу в турнире. К примеру, голкипер дончан совершил курьезную ошибку, благодаря которой хозяева встречи открыли счет.

Суммарно Ингулец за 11 туров набрал 10 очков и занимает аналогичную позицию в турнирной таблице.