Бывший игрок Шахтера Брандао рассказал, как переходил в Шахтер.
брандао, getty images
01 декабря 2020, 10:58
Брандао перешел в Шахтер в 2002 году из бразильского Сан-Каэтано. Провел в Шахтере шесть лет, сыграв 220 матчей и забив 91 гол. Трижды становился чемпионом Украины и дважды — обладателем Кубка.
"Я совсем ничего не знал о клубе, — рассказывает Брандао The Athletic. Не имел понятия, на что будет похожа Украина. Не знал ничего про культуру. Для меня это был просто шанс играть в Европе".
После ухода из Шахтера Брандао играл за Марсель, Крузейро, Гремио, Сент-Этьен, Бастию, бразильскую Лондрину и греческий Левадиакос.
В ближайшее время читайте на нашем сайте полный материал издания The Atlhetic, посвященный бразильцам Шахтера.
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