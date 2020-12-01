Украина

Бывший игрок Шахтера Брандао рассказал, как переходил в Шахтер.

Брандао перешел в Шахтер в 2002 году из бразильского Сан-Каэтано. Провел в Шахтере шесть лет, сыграв 220 матчей и забив 91 гол. Трижды становился чемпионом Украины и дважды — обладателем Кубка.

"Я совсем ничего не знал о клубе, — рассказывает Брандао The Athletic. Не имел понятия, на что будет похожа Украина. Не знал ничего про культуру. Для меня это был просто шанс играть в Европе".

После ухода из Шахтера Брандао играл за Марсель, Крузейро, Гремио, Сент-Этьен, Бастию, бразильскую Лондрину и греческий Левадиакос.

В ближайшее время читайте на нашем сайте полный материал издания The Atlhetic, посвященный бразильцам Шахтера.

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